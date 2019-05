Las noticias de Canarias, 10:02 (16/05/2019)

Voz 2

00:47

no no hay nada porque estamos en el primer momento de la negociación de hecho no se ha constituido la Mesa formal de ERE al a la a la al amparo del artículo cincuenta y uno del Estatuto que es el que marca el expediente y estamos en la en las en las eh en las reuniones previas para para buscar soluciones si planteado entonces el barco sólo han planteado las cifras las cifras macro las cifras grande no hay mapa de oficinas no hay territorialización de los puestos a destruir