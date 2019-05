Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (16/05/2019)

dos personas son hombre y una mujer de setenta y dos años ambos han resultado heridas como consecuencia de un desprendimiento en una fachada de un edificio de Talavera de la Reina los heridos son de carácter leve el suceso se ha producido a las nueve de esta mañana ha consistido en el desprendimiento de varios azulejos que les han caído encima a estas dos personas han sido atendidas en el lugar de los hechos esta noche arranca la Feria de Abril en Ciudad Real ahora se llama Feria de Primavera porque no se celebra en el mes de abril sino que ya estamos en el mes de mayo ser Ciudad Real Oyón

el recinto instalado en el polígono industrial avanzado contará con todo el sabor de la fiesta con sus casetas de las luces y las sevillanas que se combinarán con las comidas típicas manchegas migas gachas no faltará la música y entre los platos fuertes el concierto de Radio Olé esta noche con Almazán Rosario Mohedano ríos de gloria o Maheta vende ca a partir de las diez de la noche una hora antes se procederá a la inauguración de la fiesta con el encendido de la portada

gracias Mireya Si llegamos a las once y cuatro minutos de la mañana sería como subirse al coche

es un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más se para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a sabes no