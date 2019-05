Voz 2

00:49

Papa el por entero patín me gusta esta semana Etihad que era un gran eslogan de campaña municipal el barrio entero patinó y nadie ha cogido qué lastima bueno la sección de hoy se titula señoras que lo hacen mal en política y en el Vaticano señoras que lo hacen mal en política eso también es igualdad os informo con gusto por si no estaba enterado que estamos en campaña en campaña todo vale en campaña de elecciones municipales y autonómicas todo vale mucho más salen a escena una serie de elementos y elementos fascinantes unas creaciones audiovisuales y unos eslogan de campaña que son pura poesía y hoy es presidenta la candidata de Ciudadanos de Murcia que se aferra a una metáfora Where Tana no sale de ella aunque haga Rato que desea aliado no entiende nada atención la metáfora es que ellos son ciudadanos son naranjas como la naranja de comer de la huerta murciana