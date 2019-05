Escucha las noticias de las 12:00 (16/05/2019)

es medio día a las once en Canarias hoy hora doce ya sin el spoiler de Imanol José Antonio Marcos con el resumen de las noticias esta mañana buenos días

hola qué tal buenos días la justicia española reclamara a Francia la entrega de José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera detenido esta madrugada en una localidad de los Alpes franceses en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad del país vecino la Guardia Civil ternera deberá cumplir de inmediato una condena de ocho años en Francia aunque eso no anula sus posibles responsabilidades penales pendientes en nuestro país según acaba de subrayar el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska

perrera fue jefe del llamado aparato político de la banda terrorista ordenó entre otros el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en diciembre de mil novecientos ochenta y siete en el que murieron once personas seis de ellas niños

pese a todo Iceta dice que a partir de ahora no le va a mover el rencor ni tampoco el deseo de acabar con nadie me reafirmo hoy más que nunca el propósito de contribuir con todas mis fuerzas

para hacer posible la convivencia en Cataluña y a construir puentes entre Cataluña y el resto de España con la voluntad de reconocer a los adversarios políticos y no consigue dar los nunca como enemigos irreconciliables yo no quiero a diferencia de Quim Torra acabar con nadie

lo que ocurrido bastante importante aunque algunos hayan pensado que era un simple juego de trilero político va a haber algunos que no han calculado bien la maniobra batalla además de torpe bastante inútil y naturalmente que recurriremos pensamos que Pedro Sánchez ha equivocado en el fondo y en la forma por proponer

a una persona que todavía no era senador Miquel Iceta lleva demasiados años apelando al apaciguamiento con los independentistas incluso criticando la prisión preventiva de los presos golpistas e incluso avisando que debería haber una consulta de autodeterminación en Cataluña en los próximos diez años

hola qué tal muy buenos días es un acto que está haciendo la alcaldesa Manuela Carmena en el distrito de Moratalaz con vecinos un desayuno hace unos minutos han llegado unas diez personas con una pancarta que dice Carmena cómplice de los Desahucios acusan alcaldesa de hacer promesas y no buscar soluciones y que en la ciudad de Madrid se siguen produciendo desahucios en un momento dado la candidata a volver a ser alcaldesa de Madrid Manuela Carmena se ha acercado a ellos les ha dicho que ya les citaría para hablar en otro momento más despacio con ellos pero que hoy les pedía que fueran demócratas que no gritara mientras ella seguía hablándole a los vecinos la imagen sigue siendo esa a un lado Carmena con un micrófono dirigiéndose a los suyos que están desayunando a otro lado esas personas detrás de la campaña de la pancarta gritando no toleramos ni un desahucio más