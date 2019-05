Las noticias de Aragón, 16:03 (16/05/2019)

en Aragón la industria del automóvil H creado hoy el sector hace apenas una hora que ha concluido en Zaragoza la jornada que clausuraba la ministra de Reyes Maroto el director de la planta de Figueruelas ha lanzado un aviso somos fuertes en la fabricación pero no en innovación e ingeniería sobre el coche eléctrico Juan Muñoz avisaba a los consumidores

por qué un Colsa eléctrico no voy aquí a desvelar precios y decirlo pero no costará menos del doble de un Corsa el mismo técnico

Voz 1470

00:35

satisfacción tras la detención en Francia de Josu Ternera el ex jefe político de ETA fue él quien ideó el atentado de la casa cuartel en la que murieron once personas entre ellas once niños han pasado treinta y dos años entre las víctimas sentimientos de satisfacción