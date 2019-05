Escucha las noticias de las 16:00 (16/05/2019)

la última hora nos iba a Londres porque se acaba de conocer el nombre del primer aspirante a liderar el Partido Conservador británico cuando Theresa May abandone el cargo Se trata de Boris Johnson que acaba de confirmar su candidatura en la BBC corresponsal Begoña Arce

Voz 0273

00:18

en el puesto aún está vacante pero Boris Johnson está listo para reemplazar a Theresa May en un foro de negocios este mediodía en Manchester y a la pregunta de si será candidato al liderazgo del Partido Conservador cuando may Se marcha su respuesta ha sido por supuesto que voy a presentarme la confirmación no es una sorpresa Johnson nunca ha ocultado su aspiración de liderar a los tories y convertirse en primer ministro está en la cuerda floja desde hace tiempo pero tras las elecciones europeas de la próxima semana que se anuncian desastrosas para los conservadores es muy posible que sus días esta vez estén realmente contar