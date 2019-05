Las noticias de Cantabria, 16:03 (16/05/2019)

Voz 2

00:28

lo ha hecho teniendo el IBI el mínimo lo ha hecho teniendo los precios y tasas públicas muy competitivas lo ha hecho favoreciendo el comercio no está favoreciendo el turismo lo ha hecho favoreciendo el emprendimiento y por tanto nadie le pueda dar lecciones a la alcaldesa de Santander de cómo se tiene que llevar la ciudad Si ya lo está haciendo muy bien a María José Sánchez agua le pasa lo mismo simplemente tiene que decidir volveré a gestionar como presidenta lo quite como vicepresidenta volverá a garantizar la sanidad como hice como consejera es decir la experiencia de gestión acreditada nadie no la pudo discutir y mucho menos aquellos partidos que no han gobernado ni una concejalía en un pequeño municipio