Las noticias de Canarias, 15:03 (16/05/2019)

Voz 1722

00:28

lo que yo he presenciado durante y he sido testigo durante estos últimos diez meses como presidente del Gobierno ha sido pues la utilización bastante bastante antigua de aquellos que no saben gestionar que no tiene un proyecto político después de veintiséis años de gobierno de la discriminación para intentar exculpar sus propias debilidades y sus propias incapacidades Éste es un Gobierno que en diez meses puso en marcha convenios muy importantes para las Islas Canarias