Las noticias de Navarra, 17:03 (16/05/2019)

bueno dónde están pues por ejemplo en el valle de Roncal eso está sucediendo no se permita que los alumnos esto

el español no está su sino que el ambiente está criando con la política lingüística con el modelo educativo que tenemos es que haya un enfrentamiento entre modelo de modelo castellana

no hemos encontrado ninguna noticia de ese tipo en el valle de Roncal programa de bosque promete unas cuantas delegaciones entre ellas la ley de Igualdad y la desaparición del Instituto de la igualdad eliminación también de la dirección de Paz y Convivencia Hydro ración de la ley de memoria histórica aspecto que considera innecesario además la asociación ecologista WWF considera un espaldarazo la sentencia que condena a dos años y ocho meses de cárcel a dos presidentes de cotos de caza de Tudela así como un guarda por el envenenamiento de más de un centenar de aves rapaces Se trata de la mayor pena hasta la fecha impuesta en España por un delito de estas características más información regional a las seis y tres minutos y siempre nuestra web ser Navarra punto com

en Navarra está mejor que hace cuatro años si estamos mejor que hace cuatro años y avanzamos porque somos una sociedad emprendedora solidaria orgullosa de su identidad y diversidad pero debemos continuar y me comprometo a seguir trabajando por una Navarra más próspera y cohesionada y por supuesto sin dejar a nadie atrás por eso pido apoyo para seguir construyendo la Navarra del mañana entre todas y todos vota

Voz 2

02:04

adiós perdón me Xavier desde desde las once y Miranda una hora menos en Canarias la larguirucho en eso creo que no tenemos ninguna duda amigo Manu Carreño