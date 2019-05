Las noticias de Cantabria, 17:03 (16/05/2019)

Voz 1270

00:42

yo creo que sería su última yo creo que estaría eh profundamente implicado que estaría eh muy activamente trabajando a nivel mundial y que probablemente eh también utilizaría un enfoque positivo porque de hecho el lo hizo a través de todo su trabajo en todas las u obras fue una persona que a mí la verdad es que es que no me deja de admirar de es más cuanto más mayor me hago y más eh pronto las dificultades de la vida no y los temas en los que trabajo más me admira como él fue capaz de seducir a la gente a tantísima gente realmente produjo un cambio de ciento ochenta grados en en gran parte de la población española en la relación que tenían con la naturaleza pero no lo hizo desde la imposición desde el sentido de culpa risa mucho más es de la seducción