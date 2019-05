Las noticias de Castilla y León, 17:03 (16/05/2019)

novedades en el caso de crimen de la profesora zamorana como la titular el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverde del Camino Huelva ha acordado hoy la detención y puesta a disposición del Juzgado de Josefa la exnovia de Bernardo Montoya el asesino confeso de Laura la joven desaparecida en El Campillo el pasado doce de diciembre y hallada muerta seis días después la juez había citado hoy como investigada a esta mujer a las diez y media pero no ha comparecido in no ha justificado dicha ausencia por lo que se ha celebrado un acto procesal en el que la Fiscalía ha solicitado que se acuerde su detención y más noticias cuando vas en van día a las cinco y cuatro minutos la complejidad que encuentran los empresarios de esta comunidad también para implantar el sistema de control de horarios de trabajo queda anulada pues las actuaciones en este caso ejemplares de los sindicatos desde hace cuatro días recordamos es obligatorio este registro de entradas y salidas en el trabajo desde hace años algunas organizaciones predican con el ejemplo en el caso de CCOO y UGT con la huella es suficiente en las sedes de UGT de las nueve provincias desde hace año todos los empleados tenían dispone de un sistema en el que un empleado puede predicar las incidencias desde salir a tomar un café al salir fuera del trabajo con Óscar luego secretario de Organización de la UGT conversamos junto al lugar del registro

Voz 3

01:23

no sé si estábamos sencillo además con las nuevas tecnologías que tenemos desde hace tiempo además lo que se trata es aplicar sencillez sencillez a un sistema como es la gestión en este caso de la jornada de trabajo y como tú puedes comprar aquí directamente están reflejados muy bien no solamente como se puede la entrada y la salida en este caso baja laboral sino también las incidencias como acciones están al visitas al médico con lo cual no sólo no hay ningún problema sino que es una cuestión que muchas empresas y en particular el castigo lleva poniendo desde hace más de diez años