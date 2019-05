Las noticias de Navarra, 18:03 (16/05/2019)

Javier Esparza candidato a la presidencia de Navarra por la coalición Navarra Suma se ha dirigido al PSOE tras la detención de Josu Ternera ex jefe político de ETA

debe saber si es que no se lo han contado porque yo ya empiezo a dudar que Chivite sólo será presidenta con el apoyo de Bildu es la única manera que tienen de presidir esta Comunidad por lo tanto Sánchez tiene que decidir si quiere respetar la voluntad de los ciudadanos de esta tierra respetar la voluntad mayoritaria de los navarros o quiere estar en manos de los amigos de Josu Ternera

Marisa de Simón candidata por Izquierda Ezkerra hace referencia a la detención como uno de los coletazos que quedan de una situación ya superada la actual presidenta del Gobierno y navarra Uxue Barkos no ha hecho referencia a esa detención

Voz 5

00:49

en este caso y me va a permitir es una operación policial que todavía Se Se mantiene abierta por lo tanto entendemos que no ha lugar a valoraciones de ese tipo hasta que no finalice la operación con la información oficial al respecto