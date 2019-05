Las noticias de Cantabria, 18:03 (16/05/2019)

Voz 1593

00:06

dos candidatos de Podemos Laredo que concurrían a las elecciones municipales de este próximo veintiséis de mayo han sido detenidos por la Guardia Civil por tener en su chalet de la localidad de Ampuero una instalación perfectamente acondicionado para el cultivo de quinientas plantas de marihuana Los detenidos son Rocío Pérez de treinta y seis años y número dos de la candidatura municipal de Podemos eco San Emeterio de treinta y siete años concurría también en el número ocho de la lista de la formación morada en Laredo y los dos además formaban parte de la lista autonómica ambos han abandonado el partido y han firmado un compromiso para renunciar a su acta de concejales en caso de resultar elegidos ya que la lista ya no se puede modificar la Guardia Civil comenzó a investigar a los ya ex miembros de Podemos el pasado mes de enero tras recibir numerosa información sobre la extraña conducta de estas dos personas que frecuentaban una vivienda de una urbanización de Ampuero en el registro del chalé se encontraron dos sacos con más de dos kilos de marihuana seca junto con una compleja instalación para soportar el cultivo de quinientas plantas de marihuana Asimismo se pudo acreditar un enganche ilegal de luz a la red eléctrica para alimentar esa instalación como decimos son los dos candidatos de Podemos Laredo que concurrían a las elecciones municipales del próximo veintiséis de mayo y los mayores expertos mundiales en cáncer se dan cita este jueves mañana también viernes en Santander en un simposio que se celebra entre hoy y mañana en el Palacio de la Magdalena se abordará todo lo referente al a su familia raras que constituye la familia de genes que aparece mutada más frecuentemente en cáncer humano Piero Crespo ex director del Instituto de ve biomedicina biotecnología