Las noticias de Galicia, 18:03 (16/05/2019)

no no lo va a topar conducido habidas se porque apesta que sacaron esto de la para todo porque eres reventaba en campaña la pestilencia reventaba campaña están cogidos por todos lados

Voz 4

00:44

pero no pero no me pide que informe de porque dije hecho hecha para todos me piden que informen de colusión de destapar todo el hicieron ni puto caso oyes una solución política que sumaban ningún juzgado aunque ya lo sabía