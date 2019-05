Las noticias de Castilla y León, 18:03 (16/05/2019)

y sobre el otro suceso la ex agente de la policía local Raquel Gago será trasladada mañana la prisión de Madrid en Alcalá de Henares desde centro penitenciario de Mansilla de las Mulas en León donde cumple condena por su implicación en el asesinato de la ex presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco un hecho ocurrido el doce de mayo de dos mil catorce

Voz 3

02:06

sobre si era o no se tira un envite que en español como se dice sino no ser nacer suele ser o no ser eso a hacer exótico