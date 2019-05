Escucha las noticias de las 21:00 (16/05/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 en la que

Voz 4 00:14 Medina SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 yo eso ternera pasa su primera noche bajo custodia policial a la espera de declarar ante el juez a ingresar en prisión es tampoco ha habido cesiones ni perdón ni olvido un año después de la disolución definitiva de ETA las Fuerzas de Seguridad han dado con uno de sus jefes de más peso y uno de los últimos históricos de la banda que seguía en libertad la ser adelantado esta mañana esta inesperada noticia que merece que analicemos con calma para saber por ejemplo qué queda de ETA o cuáles son esas causas pendientes con la justicia entre ellas el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza lo vamos a hacer en unos minutos con la ayuda de Ana Terradillos pero antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches empezando por una última hora que llega desde nuestras costas

Voz 1667 00:59 se Canarias han localizado sin vida a una de las dos mujeres a las que se buscaba desde esta mañana en Las Palmas después de caer de la embarcación en la que navega

Voz 0194 01:07 se sigue buscando también a un niño Ser Las Palmas Desiré Rodríguez

Voz 1433 01:10 Salvamento Marítimo ha localizado esta tarde el cuerpo sin vida de una de las mujeres desaparecidas durante la pasada madrugada al caer al agua junto a otra hay un bebé de un año en el desembarco de una patera en la costa de Gran Canaria ha sido una embarcación pesquera a la que ha dado la voz de alarma tras detectar varios chalecos salvavidas flotando en el mar los servicios de emergencia continúan buscando a la otra ocupante y al menor que desaparecieron cuando esa embarcación llegaba a la playa de El Perchel en plena oscuridad con fuerte oleaje y con otras veintiuna personas entre ellas once mujeres siete varones y tres menores seis de ellos están hospitalizados y el resto en comisaría

Voz 0194 01:43 de la crónica política el malestar en el PP por dos bajas en su nuevo grupo parlamentario

Voz 1667 01:47 Andrea Levy Daniel Lacalle no van a llegar a recoger su acta de diputado Andrea Libby renuncia para centrarse en su candidatura al Ayuntamiento de Madrid en la calle referente económico de los populares dice que renuncia para dejar su puesto a Mari Mar Blanco hay un sector del partido que reconoce cierto malestar por esta decisión que supone según ellos darse un tiro en el pie por prescindir ahora de personas que ocuparon puestos destacados en la lista de las generales

Voz 0194 02:11 con el PSOE que tiene un plan B para Miquel Iceta

Voz 1667 02:14 no renuncian a su investidura como presidente del Senado así que los socialistas confían primero en que el Constitucional pueda levantar el veto de esta mañana en el Parlamento catalán pero no descartan incluso nombrar a otro senador socialista para el cargo que renuncie cuando Iceta pueda asumir esa presidencia Pedro Sánchez lamenta el voto en contra del independentismo Gabriel Rufián asegura que éste no afectará a la investidura del presidente

Voz 5 02:36 tumbaron gracias también al apoyo de los partidos de la derecha del Partido Popular de Ciudadanos unos presupuestos sociales vetaron la injusticia social y hoy vetan también la convivencia una sentencia

Voz 6 02:50 en ese la al diálogo la negociación y reconocimiento mutuo nosotros seguimos con la mano tendida pero evidentemente no condiciona nada

Voz 0194 02:59 a todo esto ha hecho que entre Cataluña ya Esquerra por un decreto del Govern

Voz 1667 03:02 decreto para limitar el precio de los alquileres en Cataluña que la consellera de Justicia de Esquerra ha dado por hecho que no ven tan claro el responsable de Territori que es de Cataluña

Voz 1600 03:12 Barcelona Pony Monica Peinado la consellera de Justicia Ester Capella de Esquerra Republicana anunciaba esta mañana un decreto ley por dimita Oprah lo que el Gobierno de la Generalitat aprobará el martes un decreto que modifica el Código Civil catalán y que permitirá a la Conselleria de Territori y a los ayuntamientos limitar el precio del alquiler pero unas horas después antes de la Conselleria de Territorio de Cataluña aseguran que el decreto todavía se está negociando y que no es seguro que se pueda aprobar este encontronazo es significativo porque Esquerra especialmente en Barcelona está haciendo la campaña defendiendo que se limite por ley el precio de los alquileres y su socio Junts per Cataluña mantiene que esta no es la solución ahora se acusan mutuamente de actuar por motivos electoralistas en esta

Voz 0194 03:56 diez en Estados Unidos Donald Trump acaba de presentar su proyecto de reforma migratoria

Voz 1667 04:00 es un proyecto de reforma que se resumen quedarse sólo con los migrantes más Qualifica

Voz 1460 04:04 todos García buenas noches buenas noches esta propuesta que tran presenta está ahora en Fénix tiene que pasar por la aprobación de las dos Cámaras y no parece tener muchos adeptos a pesar de que ha dicho que el actual colapso del sistema migratorio es culpa de la política de puertas abiertas de las anteriores administraciones demócratas el proyecto Trump incluye dejar entrar sólo a los mejores

Voz 7 04:26 igual en Word Press

Voz 1460 04:29 queremos a los estudiantes y trabajadores excepcionales que se queden florezcan se desarrollen aquí en América decía también ha hecho especial énfasis en la necesidad de proteger a la mano de obra norteamericana tanto en puestos de trabajo como en salarios que los ilegales rebajan aceptando sueldos más bajos ha dicho me enseguida habremos tertuliantes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches buenas noches mañana

Voz 0194 05:45 pues vamos con tu opinión el Gran Debate

Voz 12 05:47 de de los jueves podéis participar entrando en nuestras redes sociales y por supuesto escuchando El Larguero de esperamos desde las once y media de la noche una hora menos en Canarias El Larguero con Manu Carreño

