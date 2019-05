Escucha las noticias de las 03:00 (17/05/2019)

Voz 0273

02:19

pésame y tiene dos semanas para anunciar la fecha de su división es el acuerdo al que llegó ayer con el comité mil novecientos veintidós integrado por diputados conservadores May fijará el día de su renuncia tras una votación del Brexit que está prevista para la primera semana de junio el puesto aún no está vacante pero la carrera por el liderazgo ha comenzado ayer Boris Johnson saltó a la arena listo para reemplazar Amey en una convención de negocios en Manchester el exministro de Asuntos Exteriores confirmó que se presentará a la elección de líder de los conservadores no es una sorpresa como él mismo reconoció Johnson nunca ha ocultado su aspiración de convertirse en primer ministro el nuevo calendario la vista si se cumple supondría que el sucesor de May tomaría posesión antes de finales de septiembre cuando está prevista la conferencia anual del Partido Conservador tres cosas