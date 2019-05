buenos días no hay aviso amarillo ya pero tenemos esta mañana también fuertes vientos en toda la Comunidad de Madrid ha cambiado el tiempo bajón de las temperaturas hoy como mucho llegaremos a los veinte grados de máxima la campaña electoral llega a su ecuador Ignacio Aguado el candidato de C's a la Presidencia ha sido este jueves el entrevistado en los programas especiales de campaña que estamos haciendo en La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de la Gran Vía de alianzas y líneas rojas Aguado se alegra de que el PP comparte más de una propuesta con su partido me alegro de que el Partido Popular también está en esa línea los malo sería que tuviéramos que gobernar la Comunidad de Madrid y que el PP tuviera otro proyecto distinto sería más difícil ponernos de acuerdo y al final el perjudicado sería el vecino de Getafe y de toda la zona sur como la victoria de metro que el PP y Ciudadanos han propuesto a la par hay medidas del partido naranja que se acercan más a lo que ha propuesto el PSOE aunque Ignacio Aguado mantiene el veto al apoyo del Gobierno de Gabilondo

hoy nos da un discurso aquí de púlpito de universidad Aula Magna pero cuando de verdad que combatir por ejemplo la pobreza infantil las o la ausencia de políticas en materia de conciliación aprieta el botón del no lleva toda la legislatura apretando el botón del no

se necesitan multiplicar la pobreza para vivir de ella y además siempre en contra de quienes peor lo pasan no pueden gobernar para todos no tienen que gobernar contra los mismos de siempre los multiplican para vivir de la izquierda en general el socialismo en concreto es el reparto equitativo de la miseria se acaba cuando sacaba el dinero de los demás así es como gestionados

y una cosa más antes de las siete de la Audiencia Provincial ha absuelto al ex alcalde de Cobeña acusado de quitar multas a los vecinos Alfonso Ojea el ex regidor Eugenio González el exconcejal Carlos Herrero y el que fuera máximo responsable de la Policía Local de Cobeña Sergio Caparrós han sido absueltos de esos delitos la Audiencia Provincial madrileña señala en su fallo que no existe la prevaricación por retirar denuncias de tráfico a los vecinos porque no multar a los coches en esa localidad cuando estaban aparcados con dos ruedas sobre la acera era una práctica habitual pero además el delito de coacciones está prescrito