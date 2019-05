Laura Gutiérrez qué tal buenos días cambia el tiempo en Madrid bajo donde las temperaturas once grados ahora mismo en la Gran Vía como mucho llegaremos a los veinte veintidós a medio día y atención el viento ya no y alerta pero sopla todavía con fuerza esta mañana la campaña electoral nos deja en su ecuador una imagen para la posteridad el beso en la boca de Carmena Errejón los candidatos demás Madrid animaron la fiesta LGTB y que se celebró a medias Puri en Malasaña incluso se dieron ese pico que hoy vemos en casi toda la prensa Carmena Errejón defendieron el orgullo de Madrid ir reivindicaron la igualdad de colectivo Carolina Gómez

Voz 0771

03:40

seis y media de la tarde y creo que hay que reforzar la atención primaria no solamente con respecto a sus infraestructuras que en algunos casos también es necesaria ampliaciones reformas sino también el servicio que prestan yo abogó por dotar de mayor flexibilidad a los horarios de atención a las personas que demandan un servicio también de alguna manera de flexibilidad quiere decir que no van a cerrar a las seis de la tarde no me parece que eso es hacer justo lo contrario a lo que manda es sentido común nosotros en esta legislatura hemos exigido al gobierno regional comente el presupuesto destinado a atención primaria en ciento veinte millones de euros