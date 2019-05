Las noticias de Galicia, 07:50 (17/05/2019)

álbum das Letras Gallegas corrido por la literatura he asociado diga legal demande figuras icónicas danos a Cultura conoce a vida a obra he a Sociedade de Rosalía de Castro Castelao Cunqueiro Mariano Moreno Antonio Fraguas cada semana en Radio Galicia Punto Gal en una plataforma Podium podcast un nuevo episodio álbum das Letras Gallegas en galego o en Lam decides entre estafa siete de mayo Antonio Fraguas todos los episodios en Podium podcast álbum das Letras Gallegas en una producción de Podium podcast de radio Galicia Cadena Ser en colaboración con Xunta de Galicia

es la voz del protagonista de este Día de las Letras Gallegas de Antonio Fraguas el historiador el etnógrafo el Cronista Oficial de Galicia pero sobre todo aquello por lo que a él le hubiese gustado ser recordado el maestro al que sus alumnos se referían como San Antonio entre su legado destaca el Museo do Pobo Galego allí llevo Feijóo el Consello de la Xunta para aprobar su plan para la Atención Primaria con dos grandes cifras un presupuesto de ciento dos millones de euros el objetivo era contratar a trescientos treinta y un profesionales lo ha hecho además prácticamente un mes antes de la nueva jornada de huelga convocada por los méritos así debe este así viene este viernes diecisiete de mayo Día das Letras Gallegas en el que otra vez los actos de recuerdo al homenajeado en su localidad natal de Cotobade hoy Cerdedo Cotobade desde donde emitiremos un programa especial para todas las emisoras de la cadena gallega de la Ser va a compartir espacio con la reivindicación en la calle y así lo ratos de sol alternarán también con la lluvia predicción pero buenos días

el fundador de los Laboratorios Nupel entro en prisión preventiva en el año dos mil once por un fraude de casi cuatro millones de euros en subvenciones del Instituto Galego de Promoción Económica préstamos avalados en realidad sus empresas no habían realizado esas inversiones el lucense se auto inculpa además de dar sobornos a políticos en dos mil diecisiete fue condenado a cinco años y once meses de prisión y a pagar seis millones de euros en multas el empresario estaba actualmente libre y había retomado sus negocios aunque empezó recordamos vendiendo cremas fue en el sector de los medicamentos en el que despuntó llegando a facturar cerca de cien millones de euros