Escucha las noticias de las 08:00 (17/05/2019)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días perplejidades políticas para terminar esta semana que empezó en verano y terminan invierno primera perplejidad los independentistas catalanes quieren elegir no solo a sus representantes en Madrid quieren elegir también a los representantes de los partidos de la oposición en Cataluña que envían a Madrid los autores del proceso siguen en racha creativa a costa de las minorías en el Parlamento segunda perplejidad el PSOE ha conseguido un gran resultado en las elecciones generales es verdad más grande teniendo en cuenta la distancia con el segundo y la fragmentación que hay ahora y antes no había sí pero conviene cazar los osos antes de vender su piel tercera perplejidad a partir de ahora será obligatorio preguntar a los candidatos a diputado se presenta usted a las elecciones como gancho comercial el premio es entrar en el Gobierno Daniel Lacalle el gurú económico del PP llamado decían a ser ministro de Economía entrega el escaño el partido una vez visto que ministro no va a ser la cuarta PP y C's han votado separados por primera vez en el Parlamento andaluz los socios de gobierno discrepan sobre algo tan fundamental como la reforma de la financiación autonómica PSOE PP y Podemos votaron a favor de una moción de los socialistas que reclama esa reforma y cuatro mil millones de euros más para Andalucía en contra votaron Ciudadanos y Vox los naranjas porque dicen que implicaría subir los impuestos y los ultras porque están en contra del modelo autonómico bueno