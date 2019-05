Escucha las noticias de las 09:00 (17/05/2019)

sí buenos días la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet será la presidenta del Congreso Batet fue la número dos de Sánchez en las elecciones del quince estuvo en su primera ejecutiva hay en la actualidad es miembro de la dirección del PSC es una persona muy cercana a Miquel Iceta Manuel Cruz es independiente pero ya estuvo en el Congreso en la anterior legislatura también votó no a la investidura de Mariano Rajoy Cruz procede del ámbito universitario es catedrático de Filosofía contemporánea son las dos apuestas de Sánchez que hasta última hora ha estado barajando mantener a Iceta finalmente en el Gobierno tienen claro que la resolución del Constitucional no llegará antes del día de la constitución de las Cortes

Voz 0027

01:19

gracias Inma es viernes diecisiete de mayo y esta mañana les estamos contando el hacer la ofensiva de Hacienda contra el dinero en efectivo que no declaran los comerciantes la Agencia Tributaria mandado desde principios de mes miles de cartas a propietarios de negocios en las que se compara el efectivo que declaran ellos con la media de lo que declaran sus competidores si ellos declaran mucho menos efectivo que el resto del sector Hacienda empieza a sospechar en esas cartas La Agencia Tributaria les advierte a los empresarios a los pequeños comerciantes de que si esa discrepancia se mantiene les puede abrir una inspección la remesa de cartas está enfocada a comercios que manejan mucho efectivo como restaurantes peluquerías locales de ocio que el procedimiento tiene tres fases carta visita e inspección pueden ver ya esas cartas en nuestra página web en Cadena Ser punto com en Reino Unido la BBC da ya por muertas las negociaciones entre conservadores y laboristas para tratar de encauzar el Brexit esas conversaciones entre Theresa May Yeremi Corbijn han durado algo más de un mes pero no han conseguido cristalizar ahora según la emisora según la BBC comenzará una ronda de votaciones parlamentarias para buscar un consenso cascada de denuncias contra Nike por suspender los patrocinios a atletas olímpicas embarazadas la última que ha alzado la voz esta noche ha sido la británica Juppé