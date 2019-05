Escucha las noticias de las 10:00 (17/05/2019)

Voz 0228

00:07

Antonio Martín buenos días buenos días Aimar Miquel Iceta aplaude la decisión de la dirección del PSOE que hemos adelantado esta mañana en la SER de proponer que la ministra en funciones Meritxell Batet presida el Congreso El senador del PSC Manuel Cruz la Cámara Alta después de que él mismo no haya conseguido el respaldo de los independentistas para este último cargo Éstos por su parte están diciendo también esta mañana que no entran a valorar los nombres que propongan ahora los socialistas valoración de Iceta hace unos minutos en la SER en Catalunya donde ha dicho que no está en sus planes ser ministro aunque tampoco lo descarta Barcelona Joan Bofill