Las noticias de Cantabria, 10:03 (17/05/2019)

los médicos de los hospitales y centros de salud de Cantabria van a continuar hoy con los paros parciales que iniciaron este lunes al no haberse alcanzado un acuerdo en la reunión que han mantenido este jueves representantes del Sindicato Médico también de la Consejería de Sanidad según el secretario general del sindicato Vicente Alonso después de permanecer reunidos durante unas ocho horas no se ha avanzado nada que permita desconvocar la huelga hoy van a volver a reunirse pero la solución al conflicto la verdad en plena campaña electoral no parece sencilla los médicos siguen pidiendo más dinero para ampliar su horario y hacer frente a la sobrecarga asistencial que tienen sobre todo en los centros de salud