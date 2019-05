Las noticias de Cantabria, 11:02 (17/05/2019)

Voz 0109

el comité de empresa de Sidenor mantienen los paros que ha convocado hasta el próximo veinticinco de mayo paros que eh por la venta de la planta de forja así laminados el comité no desconvoca las movilizaciones ya que no se han producido avances en la reunión que mantuvo ayer con la dirección del grupo siderúrgico hoy viernes el paro será de veinticuatro horas iba a coincidir con la convocatoria de una manifestación que va a recorrer a partir de mediodía las calles del centro de la capital para pedir una respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores el comité de empresa ha convocado esos paros de una hora por cada uno de los tres turnos de la factoría de Reinosa ante la falta de información de las condiciones de venta de parte de la actividad de la factoría en un encuentro celebrado este jueves en la factoría campo Rihanna al que han asistido el comité de empresa también la Dirección de Recursos Humanos de Sidenor no se ha producido dicen ninguna van es significativo en las peticiones que solicitan los representantes de los trabajadores César Fernández es el presidente del comité de empresa