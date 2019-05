Las noticias de Castilla y León, 11:02 (17/05/2019)

Voz 2

01:22

en la casa por la ventana este veinte aniversario a cosas exquisitas y el recuperado cosas que han ganado premios otros años y que nos parecía por su exquisitez y su sensibilidad que debía repetirse no hizo el punto de vista escénico yo sé de lo que hablo no distraer doscientos ochenta la presentación él es mucha tela tenemos un diamante las manos yo no a veces y nos damos cuenta que el público sale a la calle Izar al festival será perfectamente cuenta de lo de lo que estamos haciendo pero a lo mejor fuera de nuestras fronteras nos hacía falta sacarlo más y venderlo más en el sentido es decir hoy aquí estamos estamos con esto no