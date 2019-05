Escucha las noticias de las 11:00 (17/05/2019)

son las once las diez en Canarias

buenos días el acuerdo cerrado por las todavía portavoces del PSOE Adriana Lastra y Unidas Podemos Irene Montero supone que la formación que dirige Pablo Iglesias tendrá la vicepresidencia primera y la secretaría primera del Congreso para ello ambos grupos deberán votar de manera conjunta sus candidatos el próximo día veintiuno en el pleno de inicio de la nueva legislatura el compromiso deja fuera por tanto como decíamos del órgano de gobierno a los independentistas y a la extrema derecha Vox no tiene diputados suficientes para hacerse con algún puesto en la mesa no ser que fueran apoyados por PP y Ciudadanos que con sus votos y se garantizan una vicepresidencia y una secretaría cada

Voz 3

01:22

nació en Bilbao sumaría casi tantos concejales como el resto de partidos rozando la mayoría absoluta en San Sebastián amplía su ventaja lograría una cómoda victoria más emocionantes en dibuja el panorama en Vitoria donde la encuesta da la victoria al PNV pero por sólo dos décimas sobre EH Bildu el PP que ganó hace cuatro años entonces con Javier Maroto de candidato pierde casi la mitad de sus ediles en las elecciones forales el PNV ampliaría su dominio con EH Bildu como segunda fuerza Podemos se mantiene al igual que el Partido Socialista que no rentabiliza el tirón de la victoria de Pedro Sánchez baja el PP que no aprovechan y Ciudadanos ni Vox que no lograrían representación en los legislativos provinciales tampoco en las tres capitales más cosas