Escucha las noticias de las 13:00 (17/05/2019)

del exterior el líder de la oposición laborista del Reino Unido da por terminadas y sin éxito las conversaciones con Theresa May para llegar algún nuevo acuerdo antes de que el pacto entre Bruselas y Londres para el Brexit vuelva al Parlamento británico Jeremy Corbijn reconoce en una carta que ambas partes han mantenido unas conversaciones constructivas pero concluye también que no ha habido manera alguna de llegar a un acuerdo corresponsal en

Voz 0273

03:11

tres Begoña Arce el colapso de las conversaciones entre Gobierno y oposición era inevitable tanto May como Corbijn tenían enormes dificultades para convencer a sus respectivos partidos de la conveniencia de un pacto entre rivales políticos en su carta Corbijn alude a la inminente dimisión de May con el incremento de la debilidad e inestabilidad del Gobierno lo que significa que no se puede confiar señala en que lo que ese acuerdo entre nosotros se vaya a cumplir es decir que vaya a ser respetado por el próximo primer ministro conservador Made ha prometido que fijará la fecha de su marcha en la primera semana de junio lo que puede llevar a la elección de un nuevo líder tory durante el verano