Escucha las noticias de las 14:00 (17/05/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1018 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:14 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes salvo que se rompa algo que nunca se sabe Meritxell Batet y Manuel Cruz son las apuestas definitivas de Pedro Sánchez para presidir el Congreso y el Senado tal y como les hemos avanzado a primera hora aquí en la SER el presidente del Gobierno en funciones ha comunicado la ejecutiva socialista su decisión para dirigir la vida de las Cortes tras fracasar la opción de Miquel Iceta por el veto de los independentistas se trata de dos dirigentes del Partido Socialista de Cataluña de la actual ministra de Política Territorial You senador que es catedrático de Filosofía que cumplen con el perfil que quiere el Gobierno según acaba de señalar su portavoz Isabel

Voz 3 00:55 a ambas personas reúnen las competencias y las capacidades necesarias para presidir ambas cámaras e incluso una apuesta seria interesante por el diálogo la convivencia y la cohesión entre todos los

Voz 1018 01:13 España es el responsable de Organización del PSOE ministro en funciones José Luis Ábalos Se ha preguntado hace unos minutos cuál es la estrategia que maneja los independentistas al bloquear la candidatura de Iceta que puede pasar a partir de ahora en otras comunidades

Voz 0734 01:25 qué va a pasar el resto de parlamentos autonómicos con tengamos que que designar senadores en que expiran los nos colocamos entonces muy irresponsable y el Partido Popular además ha demostrado tener muy poca significación porque he ido a remolque de ciudadanos que es quién ha marcado la posición en Cataluña

Voz 1018 01:44 hice todo caso parece dar por superado ese trago esta mañana con Cuní en Cataluña decía que toca mirar hacia adelante no piensan ser ministro aunque nunca se sabe

Voz 4 01:52 como siempre pensar las cosas no pero como se dice ahora no entra en mis planes en Cataluña tenemos una situación política muy enrevesada muy bloqueada yo creo que pudo contribuir a solucionar eso al superar eso será muy difícil pero creo que es la primera de mis obligaciones desde

Voz 1018 02:10 Ciudadanos Inés Arrimadas ha cargado con toda la fuerza política posible contra el perfil de Meritxell Batet

Voz 0419 02:15 Trichet pone de presidenta del Congreso de los Diputados unos señora que dice que hombres y la Constitución no te gusta tampoco te la vamos a imponer esto es el Sanchís y esto es lo que nos viene esto es la degradación del Partido Socialista premiar a los que quieren separación premiar a los que no quieren igualdad premiar a los que defienden que los presos del pluses tienen que tener un trato preferencial un trato privilegiado

Voz 1018 02:44 la imagen desde ayer en los acerca ya al Congreso primer encuentro personal directo entre Pablo Iglesias y Santiago Abascal que San estrenado que se ha estrenado hoy en la vida parlamentaria por estas casualidades de la vida tuvieron que coger el mismo ascenso yo creo que

Voz 5 02:57 la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias policía

Voz 0632 03:01 o es que hay una cosa es tomar un café yo tras salir caro

Voz 5 03:04 siendo del ascensor cuando hay cuando haya otra persona

Voz 0632 03:06 esto que que iba con muletas le pregunta algo que le ha ocurrido me he dicho que había tenido un accidente deportivo de dicho pues deberías ir al fisioterapeuta médico ha dicho todavía no ha ido los vascos somos así una conversación cordial y normal como debe ser en el Congreso de los Diputados

Voz 1018 03:23 bueno pues lo sean puede ver la imagen de ese encuentro en el ascensor en nuestra página web en Cadena Ser punto com desde Vox una propuesta de su candidata a la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio para estimular dice la natalidad que se bonifica o condona incluso una parte de la deuda hipotecaria según se van teniendo hijos

Voz 6 03:41 la Comunidad de Madrid se puede hacer es ese trabajo que hemos hecho en Umbría de avalar los créditos a nuestros jóvenes en un porcentaje en ahí luego e ir bonificando o ir con donando según Ban también según las familias van teniendo niños no

Voz 1018 04:02 en la SER les contamos hoy también que la Agencia Tributaria ha remitido miles de cartas a comerciantes de diferente ramos para advertirles de que los ingresos en efectivo que reconocen están por debajo de la media de su sector las cartas animan a regular de forma voluntaria esos ingresos aclaran que no es una inspección que no tienen que hacer nada pero personas como este peluquero que he recibido una de ellas se han quedado de piedra

Voz 7 04:25 para que se me quedó esa asustado porque te quedas asustado pues hombre porque estamos hablando de un sexto donde estamos haciendo muchas obras donde un sector que ha sufrido mucho con esta subida de viva mira porque te están dando menos beneficios pero mira si te están dando más centrada dar de IVA mira si te están dando más entradas de ingresos yo buscaba eso no me amenace

Voz 0202 04:46 además el ex dirigente etarra Josu Ternera comparece hoy ante la Fiscalía de París donde se eleva notificar los ocho años de condena que pesan sobre él en ese país el juicio se celebró mientras estaba fugado por lo que puede pedir

Voz 0325 04:58 la repetición de la de la Fiscalía Anticorrupción pide el archivo de la causa abierta por la construcción de un circuito urbano de Fórmula uno en Valencia caso en el que están procesadas dieciséis personas entre ellas el ex presidente Valencia

Voz 0202 05:08 no Francisco cae el líder laborista británico confirma la ruptura de las negociaciones sobre el Brexit con el Gobierno de Theresa May después de más de un mes en una carta Jeremy Corbijn llega a decir que la debilidad del Gobierno actual le hace escasamente

Voz 0325 05:21 que es desde hoy el primer país de Asia en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ya son veintiocho las naciones que han legislado al respecto en el mundo treinta y cinco mil personas han salido a las calles de Taipei para celebrarlo

