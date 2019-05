Escucha las noticias de las 16:00 (17/05/2019)

Voz 4

01:11

me gustaría más que me pusieran en la hipótesis de aquellos que dicen apostar por la estabilidad y hacer frente al desafío independentista ayudaran puedo confiar no pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España y que hablan mucho de España y de la Constitución prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos por ejemplo