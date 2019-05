Las noticias de Aragón, 16:03 (17/05/2019)

en Aragón visto para sentencia el juicio por los bienes de las parroquias de la zona oriental que siguen en depósito en el Museo de Lérida Ike el obispado catalán se niega a devolver pese a las sentencias del Vaticano los abogados aragoneses creen que Lérida no ha podido acreditar su propiedad Joaquín Guerrero abogado de la diócesis Barbastro-Monzón

Voz 2

00:26

he visto perica así que no hombre el obispo le diría al párroco párroco de diríase ponían poco teatralizada ando en las personas pero es que el problema está en que estamos en un Estado de dichos no es oiga qué dirían los de que