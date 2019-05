más Madrid y PSOE critica la decisión de la popular Díaz Ayuso de no acudir al debate de los candidatos que ha preparado la SER y el país el próximo lunes su equipo de campaña ha considerado que no conviene que participe porque la noche anterior estará en otro en el de Tele Madrid escuchamos a Íñigo Errejón y Ángel Gabilondo

Voz 3

01:27

pues será casualidad pero la señora Díaz Ayuso candidata del Partido Popular sólo ha confirmado el único debate el que no me dejan estar en el resto se cae o bien hace actos y los que intenta que los periodistas no puedan preguntar si uno no quiere debatir no quiere que los periodistas le pregunten a lo mejor lo que no quiere ser candidato