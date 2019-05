Voz 0313

00:00

con o no seamos siempre tan cenizas tal decisión conocida hoy de Pedro Sánchez de colocar a dos catalanes al frente del Congreso y el Senado creo que envía un doble mensaje bastante claro de reconocer y prestigiar el que se llama la España plural eso por un lado por otro que no todos los catalanes están por la ruptura con un Estado supuestamente opresor vamos no sólo eso es que dos de ellos van a ser la tercera y cuarta autoridad de ese Estado no me parece algo menor pero es que hay más Jaycee que me agarro al al simbolismo un filósofo Manuel Cruz un filósofo dirigiendo el Senado es un poco un poco bastante cómo volver a la antigua Grecia ojalá se nos pegue algo de lo que fue el Ágora donde se debatía con argumentos donde el pensamiento sustituye a los gritos donde las ideas y la moral estaban por encima de los eslóganes baratos yo tengo bastante esperanza en eso porque además además hoy abrimos la ventana de su lugar que está consagrado a la cultura que como todo el mundo sabe es entre otras cosas el principal antídoto contra la barbarie la tortura y los sectarismos esta tarde les hablamos desde el Espacio de las Artes de Tenerife en Santa Cruz hablaremos de este espacio hablaremos de Historia de Filosofía de la vida en general porque estamos aquí para celebrar los ochenta y cinco años de Radio Club Tenerife por eso hoy escucharán ustedes escucharéis vosotros cómo suena la radio en un espacio abierto y sobretodo cuál es el sonido del ambiente que surge del contacto directo con los oyentes Music