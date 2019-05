Las noticias de Castilla y León, 16:03 (17/05/2019)

moral de treinta y cinco horas para los empleados públicos de la Junta y así se ha puesto de manifiesto en la mesa de Función Pública entre sindicatos y Administración Autonómica el problema está en que recuperar esta jornada supone modificar leyes y ahora al estar disueltas las Cortes no es factible por eso Carlos Julio López Inclán de Comisiones Obreras insiste en la importancia de cerrar un documento que imposibilita al nuevo Gobierno que salga de las urnas modificar el acuerdo existente para restablecer las treinta y cinco horas

está el Gobierno practicamente en funciones pero la gente está disuelto y por tanto los cambios legislativos que son necesarios para darle todas la seguridad para un acuerdo de este tipo tendrían que posponerse y es ahí donde estamos poniendo inteligencia porque no queda otra forma para buscar un acuerdo que tenga la suficiente seguridad jurídica por un lado inseguridad de de que que estar al que venga le va lleva compromete para que después

