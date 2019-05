Las noticias de Andalucía, 17:03 (17/05/2019)

Voz 4

01:34

quién tiene la sartén por el mango que la extrema derecha ayer lo digo con mucha claridad no creen en la autonomía no creen en la autonomía por lo tanto no creen en el veintiocho de febrero no creen en la igualdad y no creen en la reivindicación del pueblo andaluz que salió a la calle pidiendo igualdad claro si el Gobierno Andalucía Rehn depende de un partido que no cree en Andalucía pues ya me dirá cómo van a vivir una financiación autonómica sin ni siquiera creen en nuestra tierra y lo han dicho a al Parlamento