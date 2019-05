Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (17/05/2019)

el presidente de la Junta de Comunidades y candidato del Partido Socialista en las elecciones autonómicas Emiliano García Page Elia ha pedido a los partidos independentistas que no sean hipócritas y por lo tanto que no se presenten a las elecciones de carácter estatal

yo podría entender que el independentismo en España si quiere ir de frente que lo digan quieren romper España quieren irse pues no se presenten al Congreso y al Senado son instituciones que quieren cargarse las eso no sólo no es coherencia es hipocresía