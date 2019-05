Escucha las noticias de las 18:00 (17/05/2019)

Voz 0019

00:20

a rescatar Pedro buenas tardes y fuentes populares insisten en que el PP no va a pactar con el PSOE diferencia dicen de lo que hacen otros aunque no lo quieran reconocer señalan de nuevo Ciudadanos y recuerdan el llamado Pacto del abrazo entre Sánchez y Rivera en dos mil quince el pacto de investidura en Andalucía con Susana Díaz y ahora la disposición a llegar a acuerdos en algunos ayuntamientos como el de Málaga esas mismas fuentes señalan a la SER que no se fían de Pedro Sánchez Isère remiten a lo que Casado dijo el pasado seis de mayo tras reunirse con el presidente en funciones en La Moncloa no sería lógico facilitar la investidura si el objetivo es ejercer el liderazgo en la oposición aunque entiende que otros partidos que respetan la Constitución y la di defiende la unidad de España puedan hacerlo