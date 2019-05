Las noticias de Castilla y León, 18:03 (17/05/2019)

Voz 3

00:26

convocamos el jueves veintitrés una concentración a las once enfrente de la Consejería de Sanidad a protestar no sólo de enfermería sino por el sistema de oposiciones que hay en Castilla y León es la única comunidad autónoma que tenemos un problema en todas las oposiciones rara es la oposición tendrá un problema sea tenía pues repetir pues yo como la de servicios la mayor él otros opositores saca unas notas excelentes cuando se presentan fuera de la comunidad y en la Comunidad las mismas los opositores saca buenas notas muy no sabemos el qué pues al hay hay un problema endémico en esta comunidad las oposiciones no es un problema de esta opresión enfermería es un problema que estamos arrastrando en todas las oposiciones