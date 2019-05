Escucha las noticias de las 19:00 (17/05/2019)

de de la tarde las seis en Canarias el presidente francés Emmanuel Macron ha valorado esta tarde la detención en su país del ex dirigente de ETA Josu Ternera Macron sostiene que la desaparición de la banda terrorista no debe equivaler a una

Voz 1

00:17

insistía la policía pienso que la reconciliación política y el abandono de la lucha armada no pueden equivaler a una amnistía en cualquier caso no me atañe a mí conceder amnistía un ciudadano español sueco