Escucha las noticias de las 20:00 (17/05/2019)

el argumento que maneja el PSOE y el Gobierno tiene cierta lógica política si tanto preocupa a la derecha el peso parlamentario del independentismo porque no lo anulan facilitando la investidura de Pedro Sánchez pero en política la lógica no siempre es el camino más corto son las ocho las siete en Canarias

Voz 3

00:59

me gustaría que me pusieran en la hipótesis de aquellos que dicen apostar por la estabilidad y hacer frente al desafío independentista puede confiar no pero a lo mejor me gustaría más confía en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se puede