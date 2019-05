Escucha las noticias de las 21:00 (17/05/2019)

Voz 0579

01:00

el Partido Popular no puede abstenerse a favor del partido que llama héroes a Jesús Eguiguren el Partido Popular no puede abstenerse a favor del partido que estaban negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña portando que quede claro el Partido Popular no se va a abstener ni va a facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez