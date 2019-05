Escucha las noticias de las 22:00 (17/05/2019)

Voz 0194

00:14

la Cadena SER Hora veinticinco no mensaje de Pedro Sánchez tras el no del Parlamento catalán a seta para que pudiera convertirse en presidente del Senado ante el enroque de los independentistas paso adelante del presidente del Gobierno en funciones dos socialistas catalanes al frente de las dos cámaras legislativas propone a Meritxell Batet como presidente del Congreso ya Manuel Cruz al frente del Senado ante la crispación y el enfrentamiento los símbolos dos políticos catalanes de trayectoria dialogante al frente de dos de las principales instituciones del estadio nadie podrá negar que Pedro Sánchez lo intenta su trayectoria es la historia de una supervivencia de acuerdo pero consigue salir airoso de todo iba perfilando su perfil moderado ante la crispación de la derecha iba dejando sin argumentos a la oposición a cerrada todavía discurso de la connivencia de Sánchez con los independentistas que la realidad echa por tierra al final Pedro Sánchez obliga a retratarse a todo el mundo y sitúa como verdadera oposición a los independentistas en Cataluña al Partido Socialista ante la inacción y el activismo de ciudadanos que a fin de cuentas fue la fuerza más votada en las últimas autonómicas los independentistas ejercen siempre de representantes únicos de Cataluña hay Pedro Sánchez con su nombramiento les responde que Cataluña nuestro Sol Pobla que ellos venden sino que es plural y sitúa de nuevo la pelota sobre su tejado porque con estos gestos más allá del juego de espejos que también hay nadie podrá negar que Sánchez no intente el entendimiento otra cosa es que a los independentistas no les sirva nada porque su guerra es la que mantienen entre ellos mismos Ángels Barceló se sientan en la mesa de análisis de Hora veinticinco Carmen del Riego buenas noches buenas noches y Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y en unos minutitos entiendo que se va a centrar en esta mesa de análisis Carlos Cué que llega como siempre pegado al tiempo pero arrancamos sin él la semana que va terminando acabado