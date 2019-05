Escucha las noticias de las 02:00 (18/05/2019)

así que piden estabilidad por los intereses de España que fue lo que según la portavoz garantizaron los socialistas con su abstención para dejar gobernar a Mariano Rajoy por cierto con el no es no de Pedro Sánchez y los suyos las negociaciones para formar gobierno empezarán después de las elecciones del veintiséis de mayo y el Ejecutivo calcula que la primera semana de julio se votará la investidura

Voz 0579

01:38

el Partido Popular no puede abstenerse a favor del partido que llama héroe a Jesús Eguiguren el Partido Popular no puede abstenerse a favor del partido que estaban negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña portando que quede claro el Partido Popular no se vas tener ni va a facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez porque no le conviene a España que gobierne el Partido Socialista