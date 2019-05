Escucha las noticias de las 04:00 (18/05/2019)

son las cuatro las tres en Canarias el PSOE sería la fuerza más votada en las elecciones europeas del día veintiséis según una encuesta que publica este sábado el diario El País los socialistas obtendrían casi el veintinueve por ciento de los votos y diecisiete escaños se situarían diez puntos por encima del Partido Popular que conseguiría once diputados según el sondeo elaborado por la empresa cuarenta dB Ciudadanos sería la tercera fuerza con el dieciséis por ciento de los votos y nueve escaños de seguirían Unidas Podemos con un catorce coma ocho por ciento de apoyos y entre ocho y nueve diputados Vox que con el ocho coma IV con con el ocho coma cuatro por ciento de los votos conseguiría entre cuatro y cinco asientos en el próximo Parlamento Europeo en el Reino Unido las elecciones europeas coinciden con las negociaciones para la salida de la Unión el líder laborista ha roto el diálogo con la primera ministra para cerrar un acuerdo sobre el Brexit Theresa May ha acusado al laborismo de haber abocado las negociaciones al fracaso por no mantener una posición común corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273

01:23

tienes en el Partido Conservador significan que el Gobierno está negociando sin autoridad y sin capacidad May este mediodía acusa a los laboristas de no saber lo que quieren nos laboristas no tienen una posición común no saben si quieren cumplir con el éxito quieren un segundo referéndum la primera ministra prometido que fijará la fecha de su renuncia en la primera semana de junio lo que puede llevar a la elección de un nuevo líder tory durante el verano