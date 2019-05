No hay resultados

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Isabel

Voz 2 00:04 eh

Voz 0825 00:06 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado en el que tenemos que lamentar la muerte de dos jóvenes esta madrugada en accidente de tráfico jóvenes de veintisiete y veintiocho años que ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido sobre las cuatro y media de la mañana en Guadarrama el coche en el que viajaban con otros dos jóvenes de la misma edad se ha salido de la carretera dando varias vueltas de campana han fallecido prácticamente en el a los otros dos ocupantes han sufrido solo heridas leves según ha informado la SER Emergencias uno uno dos así tenemos que arrancar la información de Madrid en este sábado de cielos parcialmente cubiertos que se irán despejando a medida que avance el día mañana fresquita todavía a esta hora las máximas no superaron los dieciocho grados los termómetros se van a ir recuperando poco a poco el jueves volveremos a superar los treinta grados pero esto será el jueves de momento y a esta hora el termómetro marca ocho grados en el centro de la capital los candidatos a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma multiplican los actos en el último fin de semana de campaña el presidente en funciones Pedro Sánchez volvía ayer por la tarde a pasear por las calles de Madrid

Voz 3 01:22 el próximo alcalde de Madrid qué tal cómo estáis me habló muy bien de vosotros eh eh seguir portando piense tienes un ratito N

Voz 0825 01:30 esta ocasión con los por los distritos de la tiene Carabanchel para arropar a su candidato a la alcaldía de la capital a Pepu Hernández después ya en Alcalá de Henares y en formato mitin con Ángel Gabilondo buscando a los indecisos también los de los partidos de la derecha Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 01:46 qué tal buenos días ayer en Alcalá de Henares Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo coincidieron en algo están cerca de conseguir el cambio histórico

Voz 4 01:56 ya sé que era para los históricos se dice para demasiadas cosas no queremos ser la ultraderecha si tiramos la ultraderecha no queremos

Voz 0861 02:02 la frenaron una vez y quieren volver a hacerlo y para conseguirlo Pedro Sánchez no sólo apela al voto masivo al Partido Socialista llama incluso a la puerta del votante de derechas a ellos

Voz 4 02:15 también les convocamos el próximo veintiséis de mayo sabéis por qué porque hay mucha gente de derechas que considera que no hay derecho a estas tres derechas que sufrimos en España

Voz 0861 02:24 ese mensaje no es casual en Madrid en el Partido Socialista hay quienes admiten que hay un sector dentro de la derecha que podría decantarse por Ángel Gabilondo ABC este encuentro no por la calle hablando haber sigan

Voz 4 02:37 las digo quién yo bueno pues no se podía intentarlo pero yo yo solo no soy capaz de nada

Voz 0861 02:43 pero no está solo ayer ante cerca de mil quinientas personas el candidato socialista se comprometió a que si es el futuro presidente su Gobierno será paritario

Voz 0825 02:53 campaña electoral en la que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en protagonista en esta ocasión no por lo que ha dicho sino por lo que no dirá por su ausencia en el debate con todos los candidatos a la Comunidad de Madrid organizado por la Cadena SER y el diario El País este mismo lunes hablaré gana el equipo pero vamos parece que no será por lo tanto la única que falte a pesar de que tan sólo tres días antes decía

Voz 5 03:16 siempre acepto todas las preguntas voy a todos los debates pero sí que creo que en muchas ocasiones yo digo una cosa se extrae un fragmento para dar la sensación de todo lo contrario

Voz 0825 03:26 fin de semana en el que los actos de campaña Se suceden los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital y a la comunidad Manuela Carmena e Íñigo Errejón se han propuesto llenar hoy el Madrid Arena Carolina Gómez

Voz 0393 03:38 los candidatos de Más Madrid han llamado hasta por teléfono las casas para pedirle a la gente que vaya

Voz 1410 03:43 hola buenos días es Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid me gustaría Si es posible la acudir a un acto que estamos preparando en ese va a celebrar el día dieciocho a las doce de la mañana en el Madrid

Voz 0393 03:56 haré no en ese pabellón Multiusos de la Casa de Campo el Madrid Arena caben hasta doce mil personas tres mil menos que en Vistalegre o el Palacio de los Deportes dos plazas que a los líderes políticos nacionales les cuesta llenar el equipo de Íñigo Errejón asume este reto el de organizar un acto tan ambicioso en la recta final de la campaña para tratar dicen de visibilizar el entusiasmo que ésta no votando con la colocación de miles de banderas en los balcones el apoyo en las redes sociales y los llenos que se apuntan en cada acto las entradas se pueden reservar a través de la web aceptan donativos de entre cinco y cincuenta euros la candidatura explica que se están financiando a través de microcréditos y crowdfunding son un partido de nueva creación en no reciben dinero público

Voz 6 04:39 los candidatos que siguen estrenando su programa electoral Isabel Serra candidata de Unidas Podemos a la Comunidad que ayer pasaba por la venta

Voz 0825 04:46 la de Madrid quiere revertir la privatización de la gestión de los hospitales en la Comunidad pero mientras se consigue

Voz 7 04:51 es una ley de homologación mientras tanto mientras repartimos todas las privatizaciones para que no supongan más coste además a los ciudadanos una ley de homologación para los trabajadores de las contratas únicamente técnica además de prometer técnicamente se puede hacer el la cuestión es cuánto coste suponen para la ciudadanía supone además un coste

Voz 0825 05:10 en mayor o la de Vox que anunciaba que con donará parte de la hipoteca de las familias por cada hijo que se tenga Rocío Monasterio creemos que la condonación

Voz 8 05:20 de ese aval y de esa deuda tiene quieren función y favorecer a aquellas familias que se lancen a tener hijos porque en Vox lo que queremos es promover la natalidad proteger a las familias animar a nuestros jóvenes a que tengan a que tengan hijos quién presente hoy sus propuestas sobre familias era la candidata de los populares en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tengan en cuenta además de Correos abre sus oficinas este fin de semana lo hace también lo he visto

Voz 0825 05:45 Abbado hasta las seis de la tarde mañana domingo de nueve de la mañana a dos de la tarde para agilizar la gestión del voto por correo y evitar así que se repita la imagen de colas interminables de las elecciones generales continúa repartiendo la documentación electoral recuerda que una vez recibida Se puede ejercer el derecho al voto en cualquier oficina postal

Voz 0825 07:06 pues malas noticias para el deporte madrileño porque el Real Madrid se queda fuera de la Liga de la Euroliga de baloncesto Uxue Caballero buenos días

Voz 1463 07:14 hola qué tal buenos días perdió ante los rusos por noventa y cinco noventa hay dicen adiós a la Euroliga los blancos no podrán revalidar el título en la final será Anadolu Efes CSKA de Moscú el domingo a las ocho y media de la tarde escuchamos las sensaciones del jugador blanco Gustavo Ayón tras el partido

Voz 0359 07:30 ver que en lo que va pasar ya estaba no yo lo que no se puede decir más el esfuerzo se puso pero hubo cosas que no salieron pero pero bueno eso es así al final dejamos todo pero nos falta un poquito ahí al final cerrar el partido y más

Voz 1463 07:46 yo hoy quién se la juega es el Getafe que va a luchar por esa cuarta plaza que le da acceso a la Liga de Campeones y lo van a luchar hasta el final como dijo Bordalás

Voz 11 07:53 siempre siempre creer es una realidad matemáticamente el equipo tiene posibilidades aunque hay motivos más que suficientes esta temporada ha sido de matriculados no en fantástica histórica yo me atrevería decir hemos conseguido llegar a la última jornada con posibilidades de Champions matemáticamente en la Europa League que se puede pedir más el Getafe es un equipo modesto

Voz 0825 08:14 ya la una juega el Atlético de Madrid ante el Levante serán

Voz 1463 08:16 el último partido de Antoine Griezmann con la camiseta rojiblanca a las nueve menos cuarto lo hará el Rayo Vallecano ante el Celta en Balaídos y a la misma hora el Leganés ante el Huesca en El Alcoraz ya sin nada en juego y en fútbol sala a las cinco de la tarde Inter Movistar se juega la temporada en el segundo partido de playoff perdió el primero tiene que ganar para seguir vivo se enfrenta a Palma Futsal en el Jorge Garma