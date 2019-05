Escucha las noticias de las 11:00 (18/05/2019)

con las once las diez en Canarias Naciones Unidas ha pedido al régimen sirio y a Rusia que detengan los bombardeos sobre la provincia siria de Live controlada por los rebeldes y donde más de ciento sesenta personas han muerto en las últimas tres semanas por los enfrentamientos la ONU denuncia que se han atacado además más de diez escuelas y al menos tres campamentos para desplazados siguen Dorta

el día aunque no se sabe quién ha perpetrado estos ataques ha explicado que se trata de ofensivas claramente organizadas por personas con accesos con acceso a armas sofisticadas y continúa esta ofensiva militar ha dicho también la jefa de Asuntos Políticos de la ONU nos arriesgamos a una crisis humanitaria catastrófica ya una amenaza a la paz aseguró

that internacional en Granada pase a disposición judicial el hombre detenido el jueves por apuñalar a su ex pareja la mujer de treinta y dos años y madre de una niña sigue ingresada en estado grave a la espera de conocer como cuál es su evolución es usuaria de una casa de acogida para mujeres víctimas de la violencia machista porque había denunciado a una pareja anterior por malos tratos Enrique corneado

a primera hora de hoy sábado ha pasado a disposición judicial el hombre de treinta y seis años detenido el jueves como presunto autor del apuñalamiento a su ex pareja en pleno centro de Granada la víctima que continúa en estado grave en la UCI del Hospital Virgen de las Nieves recibió varias puñaladas en el cuello abdomen la mujer de treinta y dos años madre de una menor es usuaria de una casa de acogida para víctimas de maltrato del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de

Voz 1458

01:49

dolencia de género el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de casi cuarenta años de cárcel para un joven de la localidad catalana de Sabadell que acosó sexualmente a una veintena de niños a través de Facebook información de Alberto Pozas cuando los Mossos d'Esquadra entraron en su casa de Sabadell por la denuncia de la madre de uno de los niños descubrieron que había mantenido este tipo de contactos hasta con diecinueve menores la mayoría no llegaban a los trece años de edad se hacía pasar por una chica joven les enviaba fotos pornográficas y les pedía vídeos sexuales a cambio algunos fueron amenazados con difundir los vídeos si no accedían a seguir manteniendo estos contactos con él los jueces del Supremo han confirmado la condena de treinta y siete años y ocho meses de cárcel para él por más de treinta delitos sexuales confirmando también que cumplirá un máximo de nueve años en prisión teniendo en cuenta que padece un trastorno de la personalidad vamos ya con la información del deporte José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días fin de semana de última jornada de Liga esta jornada treinta y ocho que todavía tiene por decidir un puesto Champions y el orden europeo será desde las cuatro y cuarto con el Valladolid Valencia el Getafe Villarreal y el Sevilla Athletic de Bilbao también por decidir la permanencia que se van a jugar desde las no menos cuarto Celta Girona la ventaja gallegas de siete goles recibiendo en Balaídos al Rayo y los catalanes que ocupan el puesto de descenso en Vitoria ante el Deportivo Alavés además ya sin nada en juego al Levante Atlético a las nueve menos cuarto en El Alcoraz Huesca Leganés y en femenino desde las seis histórica final de la Champions en Budapest Olympique de Lyon Barça y fuera del fútbol en la Euroliga el Real Madrid perdió en Vitoria ante CSKA mañana el tercer y cuarto puesto ante Fenerbahce Efes y CSKA jugarán la final de la competición