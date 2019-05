Escucha las noticias de las 05:00 (19/05/2019)

el presidente de Argentina Mauricio Macri ha hecho un llamamiento a salir a las calles para evitar volver al pasado después de que la ex presidenta Cristina Fernández anunciara que concurrirá a las elecciones de octubre en una decisión que ha cogido por sorpresa a la clase política del país Fernández ha confirmado este sábado que optará a la vicepresidencia del Gobierno en la candidatura que encabezará su ex jefe de gabinete informa a la selva

Voz 0055

03:15

cuando los Mossos d'Esquadra entraron en su casa en Sabadell por la denuncia de la madre de uno de los niños descubrieron que había mantenido este tipo de contactos con hasta diecinueve menores la mayoría Nos llegaban a los trece años de edad se hacía pasar por una chica joven les enviaba fotos pornográficas y les pedía vídeos sexuales a cambio algunos niños fueron amenazados con difundir esos vídeos si no accedían a seguir manteniendo estos contactos con él los jueces del Tribunal Supremo han confirmado la condena de treinta y siete años a ocho meses de cárcel para él por más de treinta delitos sexuales confirmando también que cumplirá un máximo de nueve años en prisión teniendo en cuenta según los médicos que padece un trastorno de la personalidad que le impedía frenar sus impulsos pedófilos las víctimas no serán indemnizadas porque dicen los jueces no se ha acreditado el daño que les pudo causar todo esto