Las noticias de Galicia, 08:50 (19/05/2019)

es domingo diecinueve de mayo una jornada con alternancia de nubes y claros lucirá el sol sobre todo por la tarde en puntos del centro y la mitad sur suben las temperaturas máximas bajan las mínimas todavía en portada un surfista de XXXVIII años ha muerto este sábado en la Praia do dique en Porto do Son según ha informado el servicio de Emergencias del ciento doce Galicia pertenecía a una escuela de surf pontevedresa donde se estaba iniciando en esta disciplina fueron unos conocidos los que echaron en falta al no regresar del Arsenal al que había acudido con su tabla y al llegar lo encontraron boca abajo en el agua ocho y cincuenta y dos Un saludo de Ricardo Rodríguez vamos con todo

Voz 4

05:01

Nos campaña a campaña eh no me he encontrado a favor de he a favor de unas ideas que suponen a coherencia con aquel lo que estamos cometiendo no programa electoral no somos conscientes de que hay ciudadanía progresista defraudada por cómo actuaron determinados gobiernos que se presentaban para mudar a todo el que después no elevaron atávicos esperanzas que se comprometen a millares este sábado en Ferrol en Santiago la campaña