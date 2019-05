Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvat

Voz 0825 00:06 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo de cielos parcialmente cubierto sube algo el termómetro las máximas oscilan entre los veinticuatro grados de Aranjuez o XXII de Getafe y los dieciocho de Collado Villalba veintiuno en la capital donde a esta hora el termómetro marca doce grados en el centro con cortes de tráfico tengan en cuenta en la Castellana entre la plaza de Castilla en la plaza de Lima en unos minutos comienza una nueva edición de la carrera colores contra la violencia más que una carrera una fiesta contra el maltrato por la igualdad no es la única esta mañana en la capital porque también en unos minutos se celebra en la carrera popular de Magariños al Palacio con cortes de tráfico tengan en cuenta también en Serrano Goya avenida de Felipe II en los viales aledaños Domingo diecinueve de mayo a una semana de una nueva cita con las urnas

Voz 0825 01:03 la suma de la izquierda podría mantener a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid según la encuesta que publica hoy el diario El País aunque con un resultado muy ajustado Carmena con más Madrid según la encuesta de cuarenta debe para El País sube de los veinte concejales que tiene a veintiuno o veintidós y podrían mantener así la alcaldía contando con el apoyo del Partido Socialista que obtendría ocho ediles uno menos que hace cuatro años la mayoría en el caso del Ayuntamiento de la capital de la capital de Madrid está en veintinueve concejales y la suma de la izquierda según este sondeo estaría entre veintinueve y Train esta mayoría como decimos muy ajustado porque el bloque de la derecha y la extrema derecha se movería en una horquilla de entre veintisiete veintiocho concejales el PP puede llegar a perder hasta diez de sus veintiuno concejales si el veintiséis de mayo obtiene los once ó doce escaños que le da la encuesta que apunta mañana a una subida importante de ciudadanos que llegaría a los doce Ciudadanos que podría superar así en votos al Partido Popular y que coloca a la extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid con cuatro concejales para Vox Madrid en pie municipalista no obtendría representación alguna y con esta fotografía en la situación que nos deja la encuesta que publica el diario El País los partidos a sus candidatos se juegan mucho en esta última semana de campaña hoy con los candidatos a la Comunidad que ese encontrarán en el debate de Telemadrid todos menos Íñigo Errejón ha aquí en la Junta Electoral ya saben no ha permitido lo su participación por presentarse con un nuevo partido político más Madrid ayer desde Madrid Arena

Voz 1704 02:46 citas históricas uno no puede ir arrastrando los pies hay que ponerle un poquito de pasión y un poquito de ganas no sólo porque hay que ganar estas elecciones y las vamos a ganar sino porque el día después hay que poner orden en la Comunidad de Madrid hay que volver a garantizar que el dinero de los madrileños está en el metro no en la Púnica

Voz 0825 03:04 Carmena Errejón que conseguían reunir a cinco mil personas en Madrid en el acto de campaña más multitudinario hasta ahora en el que Carmena por cierto ponía en valor la edad frente a los que en la desprecian

Voz 3 03:16 estoy orgullosa de tener setenta Icex y estoy extraordinariamente orgullosa estamos contra el viejo contra cualquier exclusión que evite que éste siempre aquí el talento

Voz 0825 03:30 todos Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid anunciaba una Consejería de Familia si gana las elecciones y para eso pedía el voto

Voz 0545 03:39 las personas en el centro de la política para todos ellos como digo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha venido con más fuerzas que nunca os van a garantizar esa libertad y esa prosperidad para los próximos cuatro años así que pido el voto para el Partido Popular el candidato

Voz 0825 03:55 los socialista lo hacía también para asegurar un gobierno de progreso en la comunidad Ángel Gabilondo fijado

Voz 4 04:05 yo tengo tal descaro

Voz 5 04:08 que cuando llegan las elecciones pido el voto es una cosa que tengo porque creo de verdad que en este momento y en esta coyuntura hace falta que un partido de progreso sea el más votado en Madrid el más votado

Voz 0825 04:22 aquí también desde Ciudadanos Ignacio Aguado que ayer respondía así a una veintena de personas que el increpaban en la plaza de Lavapiés

Voz 6 04:30 el veintisiete de mayo visto a dejar de ocupar bien las vais a dejar de ocupar viviendas vais a dejar de hacer daño el pequeño comercio vendiendo cosas que son ilegales que no han pagado impuestos si vais a dejar de amedrentar a los mayores vais a dejar de meteros en sus pisos vais a dejar de provocar inseguridad en los barrios

Voz 0825 05:39 sesenta farmacias de Madrid se suman a la campaña del fondo social de medicamento para poder costear la compra de medicinas a quién no puede hacerlo campaña que pone en marcha el banco Farmacéutico Se calcula que un cuatro coma siete por ciento de la población tiene problemas para poder comprar los medicamentos que precisa es la denominada pobreza farmacéutica por eso para pagar estos medicamentos ponen en marcha esta campaña en Madrid que costean con la venta de unas pulseras con el lema Pobreza farmacéutica cero una de estas farmacias solidarias está en la calle San Bernardo ellos los farmacéuticos son testigos de esa pobreza farmacéutica de que existe con su titular con Lucía García MANES Cillo conversamos

Voz 9 06:18 hola buenos datos por tres hay que pagar hicieron euros pese a todo ha subido mucho y aquellas que mí me está bastante asequible

Voz 10 06:27 para todos los días a todas las personas pero tiene problemas

Voz 11 06:33 eh mucho extranjero y bueno gente mayor gente que también según el día del mes pues dice

Voz 9 06:42 cuánto cuesta la medicina esperó a cobrar o te preguntan antes de comprar cuál es el precio al medicamento si es una medicación que ellos no consideran que no es muy urgente dice pues me espero o esto sí si esto no hacen ellos una selección de lo que les mande al médico lo que creen que es más urgente medicamentos para pacientes crónicos tratamientos crónicos pero hay gente que no tiene tantas posibilidades diabéticos claro anti pertenecía vivos pues un tratamiento pues para la para el colesterol para el azúcar pues se es que no pueden llevarse todo pensionistas que tienen un máximo un tope

Voz 12 07:21 en el copago de ocho veintitrés euros sí pero también por ejemplo hay cosas que no entran en la Seguridad Social entonces pomada muchísimos complementos nutricionales Spector antes todo lo que está fuera de la Seguridad Social es más caro además

Voz 0825 07:40 bueno vamos ya con el deporte el Getafe es quinto disputará la Europa League la próxima temporada José Caballero buenos días

Voz 1509 07:48 hola qué tal buenos días los azulones empataron a dos ante el Villarreal y se quedan con esa quinta plaza los de Bordalás no pudieron obtener el premio de la Champions pese a la gran temporada que han realizado pero estarán en la segunda competición europea que es todo un premió el Rayo Vallecano disputó su último partido en primera división ante el Celta empató a dos en Leganés acabó la temporada con una derrota ante el Huesca por dos a uno y hoy se cierra la Liga con el Real Madrid Betis a las doce vuelven a la convocatoria Gareth Bale y Keylor Navas en el que podría ser el último partido de ambos con la camiseta blanca ayer habló Zinedine Zidane en la previa sobre el galés

Voz 13 08:24 la verdad es que te puede decir porque además es la final de

Voz 14 08:30 final de temporada el próximo en los próximo años va a haber cambios y es verdad que no unos no sé lo que lo lo que va lo que va a pasar Cissé

Voz 15 08:39 su último partido o no sé veremos yo

Voz 1994 08:43 yo soy el entrenador y es siempre voy a hacer lo que yo quiero sino sino hago yo lo que quiero en mi equipo y yo me

Voz 4 08:51 marcho pero esto está claro

Voz 1994 08:53 luego el tema de de las desde el fichaje de todas estas cosas hay gente aquí que trabaja y eso lo lo lo hacemos juntos

Voz 1509 09:01 en segunda división el Alcorcón perdió ante el Extremadura por cero a uno y hoy a las seis de la tarde se la juega el Rayo Majadahonda ante la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0825 09:12 gracias nuevo así con el deporte llegamos a las nueve de la mañana recuerden que hoy suben algo las temperaturas las máximas rondarán los veinticuatro grados de momento y a esta hora doce es lo que marca el termómetro en la capital así les invitamos como no A vivir que son dos días