Escucha las noticias de las 12:00 (19/05/2019)

Voz 1 00:19 último día antes de que arranque la reconstrucción último bingo de Liga pero tranquilo que hay un montón de remontar durante todo el verano en el Santiago Bernabéu enseguida contamos el Real Madrid Betis doce de la mañana con Antonio Romero con Javier Herráez con Antón Meana con Álvaro Benito con Pedja Mijatovic con Alfredo Relaño con Tomás Roncero con Iturralde González segunda edición en el libro acaba de comenzar el partido ante el Mallorca el Almería hoy va a ser un día importante en

Voz 0995 00:44 Carrusel deportivo porque Osasuna Escorial puede subir a Primera División en el Carranza ante el Cádiz depende de sí mismo por primera vez esta temporada una victoria en el Carranza les daría automáticamente el ascenso a Primera División Osasuna día importante de Carrusel Motor hay motos en Le Mans y hemos tenido ya la carrera de Moto3 con Aaron Canet en la tercera posición como mejor español la victoria para maquillar a pendientes de Moto2 en veinte minutos con Jorge Navarro en la polilla las dos Moto GP con Marc Márquez en la primera persona cuatro y cuarto de la tarde último partido del campeonato de Liga en Ipurúa entre el Eibar y el Barça en Segunda al margen del Mallorca Almería con empate a cero cuatro de la tarde Oviedo Numancia seis de la tarde lo dicho el Cádiz Osasuna de Pamplona Unión Deportiva Las Palmas Rayo Majadahonda misma ahora ocho de la tarde Lugo Deportivo de la Coruña y también a las ocho el Córdoba Nàstic Real Madrid Betis Santiago

Voz 1 01:30 Bernabéu la Romero muy buena

Voz 3 01:33 hola qué pasa Ochoa cómo estás Coll saludos a todos los oyentes especialistas saludos a todos los oyentes de Carrusel Deportivo de la Cadena Ser va a comenzar el partido en el estadio Santiago Bernabéu un partido de despedida Sarah nos centraremos en quién o quiénes

Voz 1 01:46 pueden estar viviendo sus últimos minutos como futbolista Jaca

Voz 3 01:50 desde el Real Madrid también del Real Betis fundamentalmente el entrenador Quique Setién va a empezar el partido el Real Madrid tercero en la clasificación va a poner la pelota movimiento Karim Benzema arranca eh

Voz 0684 02:01 sólo que en el estadio Santiago Bernabéu por despedirse va a despedir hasta el colegiado el señor Undiano Mallenco que hoy cuelga el silbato después de este partido y una buena trayectoria en Primera División pero lo primero es lo primero lo primero Javier Herráez es conocer el once titular del Real Madrid muy buenos DEA

Voz 4 02:18 qué tal va todo a Hague si no familia de Carrusel suena así Keylor Navas en portería defensa para Carvajal Varane Nacho y Marcelo centro del campo para Llorente Modric iba Valverde arriba Benzema Brahim Ivins

Voz 0684 02:33 la primera que toca el Betis que va a jugar con la portería para Francis y para Junior lateral en la línea de tres en el Centre en el centro la defensa con Mandy con Bartra Icon feudal para Guardado y Carvalho el centro del campo tiraba una vándalo Celso tirado la otra Khatun que deja en el banquillo a Jesé en la punta de ataque Loren como va a estar como está el Bernabéu en este último acto en este último partido de la temporada Antón Meana muy buena a Lola Romero saldos ya creado

Voz 0470 03:01 no se tiene no sí sí por supuesto ayer por la tarde con él después una lesión que no te olvides también después no por supuesto es una alegría que está aquí el Betis de Setién pero ahora mismo está en la grada del Bernabéu muchas banderas de Costa Rica mucho Tiko que ha venido a despedir a su portero estrella a Keylor Navas creo que va a ser el que reciba la ovación más grande por parte de la grada animación del estadio Santiago Bernabéu cierren diferencia cuando sonaba en la megafonía la alineación porque no faltaba porque verán porque no haya mucha gente en la grada del Bernabéu la entrada es mejor de lo esperado se nota que es domingo por la mañana repetimos mucha bandera de Costa Rica porque hoy se despide un portero legendario como Keylor Navas

Voz 0684 03:37 bueno pues ya está de pie Zinedine Zidane de pie también Quique Setién ha arrancado el partido con un minuto de silencio en honor de Junquera el que fuera portero del Real Madrid década de los sesenta a principios de los setenta arrancó y contado quedan ya los protagonistas en el terreno de juego camino del dos de la primera parte con Roncero ya en la cabina de transmisiones de la creo ser Real Madrid cero Real Betis cero visión Roncero qué tal muy buenas

Voz 5 03:58 pues mira con la nostalgia fíjate para que veas que quejes es una enfermedad incurable siendo una temporada tan tormentosa lleven no fastidiar de pensar que ya no tenemos partidos del BCE me parece una una crueldad con el aficionado no

Voz 0470 04:10 tras escuchar nuestras echando de menos pues organizo siete para siete de los partes les gusta ver algo no lo pitos en el Bernabéu se pueda alquilar el Bernabéu lo cogemos una hora y te pones ahí a jugar un reportero alguna todavía hay hay hombres seguro ya te visto el director del diario As Alfredo Relaño el Alfredo qué tal muy buenas en ya estará enseguida y Álvaro Benito la qué tal qué tal carreteras haciendo Álvaro vídeos en redes sociales e me están gustando con cosas tácticas de buenos entrenadores eh

Voz 0104 04:39 sí bueno estamos estamos con un proyecto muy chulo si si os contaré de qué se trata estamos todavía en periodo de gestación de producción pero pero bueno es algo bastante que empezó siendo algo muy pequeñito y sino se ha ido de las manos la verdad que es un proyectar hizo estamos la gente está colaborando ha salido algo muy muy muy bonito ya es contarlo buena pinta

Voz 0684 04:59 la primera Rascal en el Bernabéu Romero primer Arras Cádiz da primer detalle técnico de Vinicius el balones para Karim Benzema viene Karin por el centro Karina entrena defensa del Betis

Voz 0470 05:07 pierde la pelota la recupera Pau

Voz 0684 05:10 portero hoy decía ayer en las páginas del diario As que había llegado el momento de ser el portero titular y que si se lo tenía que decir a entregárselo decía como premio Banque

Voz 0470 05:16 inspira Seseña ahí está para una enana como rajar